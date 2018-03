Os atores Alice Braga e João Miguel serão os apresentadores do Prêmio Trip Transformadores. Dia 18, no Auditório Ibirapuera.



O Brasil somou três ouros no London Internacional Awards. As agências AlmappBBDO, F/Nazca, Young & Rubicam foram premiadas.



De volta ao batente, Camila Pitanga baixou no Projac com a pequena Antonia, de cinco meses, a tiracolo.



Gustavo Franco discute sobre os novos tempos, hoje, na sede da Fernandez Mera.



Cinco longas italianos inéditos e uma co-produção ítalo-brasileira fazem parte da da 4ª edição do Venezia Cinema Italiano, que passa por SP, dia 25. O embaixador Michele Valensise é o idealizador da mostra.



Dirceu Raposo de Mello, da Anvisa, recebe hoje o título de supermercadista honorário. Em jantar no Moinho.



Maria Zilda e Silvio Tini de Araújo são anfitriões, hoje, de concerto com o Gidon Kremer Piano Quartet. No teatro João Domingues Araújo.



Ronaldo Ciambroni abre hoje o ciclo de palestras do método Actors Studio em São Paulo. Na Escola de Cinema, em Higienópolis.



George Bush recebeu Obama na Casa Branca e foi mostrar-lhe os escritórios e o salão oval enquanto a primeira-dama Laura carregava Michelle para mostrar quartos e cozinhas. E muita gente começou a imaginar, em Washington: caso Hillary Clinton fosse a eleita, Bush a levaria para ver os escritórios. E Bill Clinton… iria ver onde Laura guarda as louças e lençóis?

