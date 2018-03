E Bárbara Kramer promete. A estilista bateu o martelo e decidiu: fará seu primeiro desfile dia 9, no Museu Afro.

Toniko Melo pilota lançamento do DVD do filmeVIPs. Hoje, na Cultura do Shopping Bourbon.

A Feira Escandinava abre dia 9. No Clube Pinheiros.

Estreia, hoje, a hip-hopera Orfeu Mestiço. No Núcleo Bartolomeu.

Por causa do Dia Mundial de Combate ao AVC, o Albert Einstein oferecerá exames e atendimento de prevenção. Hoje, na Estação da Sé.

Jorge Forbes e Mayana Zatz comemoram parceria em trabalho sobre efeito da psicanálise na desordem neuromuscular. Ganharam, domingo, em Portugal, prêmio do Congresso Internacional da World Muscle Society. Recebido in loco por Teresa Genesini e Elza Macedo.

Seis ministros caíram. A Copa nem começou e Dilma já é… hexaaaaa!