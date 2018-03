Saiu do forno prato de Cildo Meireles para o tradicional leilão de pratos anual a favor do Museu Lasar Segall. Dia 8, no Trio.

Abilio Diniz, Roberto Setubal, Mauricio Botelho, Joesley Batista, entre outros, participam do CEO Summit, de Endeavor e Ernst & Young Terco. Amanhã, no Hotel Unique.

Felipe Gini e sua (F) Filmes concorrem ao prêmio de público da Mostra Internacional de Cinema. Com o curta Boa Noite. Tem nova sessão dia 3, na Faap.