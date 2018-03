Formada por Maria Ignez Barbosa, Evangelina Seiler, Renata Mellão, Danilo Miranda, Adélia Borges, Silvia Rodarte e Antonio Arantes a nova turma que irá manter vivo o bem-sucedido projeto Artesanato Solidário, criado por Ruth Cardoso. A posse será amanhã, na sede da Artesol.



Paulo Skaf ofereceu ontem almoço a 50 empresários brasileiros e 50 empresários italianos. O encontro foi no Palácio Taverna e contou com as presenças de Miguel Jorge e do governador do Mato Grosso do Sul, André Pucinelli.



O Latin Grammy, quinta, em SP, será uma salada musical. Vão cantar – em duetos inusitados – Zé Ramalho, Pitty, Marina De La Riva, Renato Borghetti, Daniela Mercury e… Sandy.



Marc Jacobs, Pierre Cardin e Azzedine Alaïa juntos em livro de moda? Nada disso. Os estilistas estão entre os grandes colecionadores de arte, reunidos pela francesa Judith Benhamou-Huet, em Global Collectors. Do lado brasileiro, Beatriz Pimenta Camargo, Roger Wright e Eduardo Leme.



Correções: O livro Empurrão para a Escolha Certa, de Richard Thaler, sai no dia 10 de dezembro. E Juliana Landmann apresenta sua coleção de jóias nesta quinta-feira.



Rio Summer: Nizan Guanaes que nos desculpe, mas Lenny Niemeyer e Oskar Metsavaht são fundamentais…

