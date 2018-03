Aécio Neves estará, segunda-feira, em São Paulo. Vem especialmente para a pré-estreia do filme Tancredo – a Travessia. No Espaço Unibanco Pompeia.

Dr. Nuno Osório palestra sobre novidades em tratamento de flacidez facial no Congresso Mundial de Dermatologia. Que acontece até segunda-feira, em Portugal.

É domingo, no Centro Cultural Rio Verde, o evento multicultural Conexão França. Com show do grupo Suite e palestra sobre Claude Monet.

Julia Bacha mostra seu filme Budrus, terça, no Centro da Cultura Judaica. Seguido de debate.

Miguel Nicolelis e Contardo Calligaris debatem segunda, na sede do Private Brokers, da Coelho da Fonseca. Evento promovido pela Trip.

Raul Doria, Clovis Mello, José Ortali, Wal Tamagno e Cris Vida comemoram. É que a Cine conquistou o prêmio de Produtora do Ano no Festival Brasileiro de Publicidade.

Silvana Tinelli pilota jantar em torno de Jorge Welsh em sua residência. Terça.

Comentário no Twitter, anteontem: “A blogosfera está geisearrudando o Rafa Bastos!” O comediante permanece no trending topics por causa do imbróglio com Wanessa Camargo.