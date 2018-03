Nuno Ramos autografa Junco. Hoje, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.

Quinta da Baroneza recebe, hoje, Paolo Pininfarina. Com direito a esboço de uma residência, ao vivo, para os convidados.

Abre, hoje, o restaurante italiano Figurati, nova casa do grupo Le Vin, nos Jardins.

Talk show com Lenny Niemeyer, Guto Lacaz, Henrik Otto e Alexandra Farah. Hoje, na Casa Electrolux.

Será lançado, terça, o livro Grandes Advogados, organizado por Pierre Moreau. Na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim.

Victor & Leo cantarão no Natal do Bem. Marcado para 19 de dezembro no Grand Hyatt, terá renda revertida a seis instituições de São Paulo e Santa Catarina. Nos últimos oito anos, foram arrecadados mais de R$ 12 milhões.