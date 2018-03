Israel Klabin lança livro na Livraria Cultura. Hoje.

Beatriz Bracher é a convidada do mês do Estante Viva. Hoje, no Sesc Belenzinho.

Amália Giacomini abre individual hoje, na Galeria Virgílio. E Paulo Monteiro, a sua na Marília Razuk.

Gabriel Matarazzo lança livro na Sérgio Caribé. Hoje.

Davide Ravasi, consultor italiano, fala sobre museus empresariais no Espaço Votorantim. Amanhã.

Vicente Amigo se apresenta no Teatro Municipal hoje. Na sequência, flamenco de Rafaela Carrasco.

Será que aquele pré-contrato assinado com Felipão vai valer agora, já que Adilson Batista caiu do São Paulo?