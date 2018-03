Juscelino Pereira e Ricardo Trevisani abriram discretamente uma pizzaria: a Maremonti, n0s Jardins.

Os Tranchesi, mais Heleninha Bordon, inauguram a loja 284. Hoje, no Iguatemi.

Will.I.Am, líder do Black Eyed Peas, grava clipe hoje no clube A.F.A.I.R. Onde também fará as vezes de DJ para convidados seus.

Marcia Gadioli abre mostra no All Visual Arts. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernando Delhomme, Francisco Lima, Giancarlo Bolla e Jorge Elias recebem hoje, no Bar des Arts, para noite enogastronômica.

Elisio Yamada e Henrique Miziara inauguram galeria própria hoje. A Pilar.

Esta coluna escorregou e colocou Plinio Montagna como presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Não é. Ele dirige a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Freud explica?