A Aeronáutica comemora 70 anos e o Dia do Aviador, domingo, no Campo de Marte. Com exibição da Esquadrilha da Fumaça e show de Chitãozinho e Xororó. Grátis.

Paolo Pininfarina faz palestra, quarta-feira, no Shopping Iguatemi. Depois, ganha jantar de Beatriz Yunes Guarita e Carla Guarita.

Jon Anderson, voz do grupo Yes, vem a SP em dezembro. Canta no Citibank Hall.

O MAM abre hoje a mostra Panorama da Arte Brasileira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Dia do Servidor Público, Gabriel O Pensador faz show gratuito em Goiânia. Dia 28, a favor da regulamentação da Convenção 151, da OIT.

Abre, hoje, a Mostra Beach & Country. Na Artefacto.

Leon Cakoff fará muita falta ao cinema nacional e internacional.