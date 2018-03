Daniel Piza lança o livro Aforismos sem Juízo, pela Bertrand Brasil. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.



E… em tempos de Obama, quem aterissa no Brasil é um dos seus conselheiros políticos, o professor da Universidade de Chicago, Richard Thaler. Apresenta, hoje, o livro O Empurrão para a Escolha Certa, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.



O multiartista Felipe Montanari sobe ao palco do Clube Esportivo Helvetia, com a comédia musical Use Usa- Aprecie com Moderação.



Dia de leilão de arte James Lisboa. Hoje, no B´nai B´ rith – Centro de convenções.



Pop em dose dupla: a banda norte-americana R.E.M chega ao Brasil para duas apresentações, hoje e amanhã, no Via Funchal. Na quinta, é a americana do hit pop Time After Time, Cyndi Lauper quem agita a casa.



RHBezerra & Five Jazz Band faz pocket show, hoje na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim.



Acontece hoje o encontro entre Thereza Collor e o ex – governador João Alves, no lançamento do livro Toda a Verdade Sobre a Transposição do Rio São Francisco, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.



O Mozarteum Brasileiro encerra a temporada 2008 com a apresentação de Gidon Kremer Piano Quartet na Sala São Paulo, hoje e amanhã.



O fotógrafo e artista plástico Fernando Lemos apresenta obras inéditas, amanhã, na Galeria Multipla de Arte.



Radicada nos EUA, Bebel Gilberto retorna com a turnê do disco Momento, amanhã e quarta no Sesc Pinheiros.



A Ray-Ban promove amanhã sessão para convidados do novo longa de Woody Allen: Vicky Cristina Barcelona.



Juliana Landmann apresenta, no Restaurante Braverie, sua primeira Coleção de Jóias e Semi-Jóias. Amanhã.



Ela compôs trilhas para os filmes de Godard e é considerada a mãe de Björk. A performer Meredith Monk faz show com o Vocal Ensemble no Teatro do Colégio Santa Cruz, sexta e sábado.



Elba Ramalho faz temporada do seu DVD Raízes e Antenas, a partir de sexta, no Teatro Fecap. O show reúne músicas nunca antes interpretadas por ela, como Um Índio, de Caetano Veloso, e hits como Chão de Giz.



O artista plástico e arquiteto Argos Seleme expõe seus trabalhos, domingo, na coletiva Arte é Sonho, na Chappel School.

