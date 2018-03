A edição de outubro da revista AméricaEconomia traz ranking dos maiores e melhores bancos da América Latina. E o Itaú aparece no topo pela primeira vez.

Romero Britto chega hoje de Miami. Segunda, sua galeria completa 10 anos, nos Jardins.

Tony Siqueira, do Studio Hair Zone, foi o escolhido para fazer o cabelo de Justin Bieber nos shows de São Paulo e Porto Alegre.

José Sergio Gabrielli recebe prêmio de melhor executivo do ano do setor de petróleo. Segunda, no Oil & Money Conference, em Londres.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O HSBC teve dificuldade em comunicar a cor do traje exigido em uma das noites do seminário do Lide, em Roma. Nude está na lista de palavras censuradas no sistema interno do banco.