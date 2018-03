Frances Hagopian e Fernando Henrique Cardoso discutem a democracia participativa e os avanços da política social brasileira. Domingo, no Centro Ruth Cardoso.

Wellington Nogueira e Christianne Neves estreiam Broadway Babies 2.0. Amanhã, no Teatro da Livraria da Vila do Cidade Jardim.

A Ballroom, mix de casa noturna e de eventos, abre hoje. Na célebre esquina das ruas Augusta e Estados Unidos.

A St. Patrick’s, igreja mais antiga de Washington, ganha imagem de Nossa Senhora Aparecida, abençoada por Dom Raymundo Damasceno. Domingo.

Está literalmente no forno o prato de Cildo Meireles para o 14º Leilão de Pratos para Arte do museu Lasar Segall. O evento acontece amanhã, no restaurante Trio, na Vila Olímpia.