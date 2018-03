Fernanda Montenegro está de volta a SP, com a peça Viver Sem Tempos Mortos. A partir de sábado, no Teatro Raul Cortez.

Cedric Grelin sommelier francês, participa de noite gastronômica harmonizada com vinhos da Mistral. Hoje, no restaurante St. Honoré, no Itaim Bibi.

Gabriel Feltran lança, hoje, Fronteiras de Tensão. No Ponto do Livro.

Lucas Penacchi abre mostra na Jacques Ardies. Dia 8.

Mario Sergio Cortella lança Educação e Esperança: Sete Reflexões para Recusar o Biocídio. Hoje, na Paulinas da Vila Mariana.

Gilberto Gil faz pocket show na Pinacoteca. Hoje, para associados do Gife.

Anésia Pacheco e Chaves abre individual com lançamento de livro. Hoje, no MuBE.

Alexandre Aniz foi nomeado vice-presidente da Junta Comercial de São Paulo.