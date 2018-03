Phillip Lim, em visita por SP, ganha coquetel oferecido pela NK. No Numero, amanhã.

Galvão Bueno e seu filho Popó participam do Aberto de Golfe do Brasil. Começa hoje, no São Fernando Golf Club.

Madeleine Albright aceitou convite do Lide. Fala, dia 14, no Caesar Park Faria Lima.

Philippe Carasso, da Lampe Berger, organiza almoço para trazer a marca ao País. Hoje, no Nonno Ruggero.

Segunda foi mais um dia de pane nos sistemas de recarga do Metrô. Sem o benefício do Bilhete Único, muita gente anda perdendo o desconto para integração com os ônibus.