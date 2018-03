Paulo Hoff lança livro em parceria com a revista Saúde. Amanhã, no Sírio-Libanês.

Adriana Carranca autografa O Afeganistão Depois do Talibã. Amanhã, na Cultura do Conjunto Nacional.

A Casa Modigliani inaugura filial hoje em Sampa, escolhendo aluno do Dante Alighieri. Para ir a Roma conhecer a sede.

Hoje, no Dia Mundial dos Animais, os irmãos Daniel e Rodrigo Rosset organizam brunch para convidados e cães na loja Scarf Me.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

San Pellegrino e Bvlgari oferecem jantar no Teatro Municipal. Hoje.

O DJ cubano Julio Moracén comanda hoje as picapes na noite do Azucar.

Começa hoje O Pense Moda, com Arianne Phillips, Cecile Coulot e Phillip Lim no line up. No MuBE.

Moradores da Barra querem melhorias no sistema de credenciamento para seus carros no próximo Rock in Rio. Deixaram isso claro a Eduardo Paes, anteontem.