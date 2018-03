Sérgio Cabral, pai, revelou ao documentário Rádio Nacional, que estreia segunda no Cinesesc. “Sou homem, homem não acompanha novela!” Entretanto, escorregou ao se lembrar de… O Direito de Nascer.

Macy Gray e Jessie J estarão em São Paulo para o F1 Rocks. Dia 24 de novembro, no Via Funchal.

Oswaldo Giacoia Junior comanda curso a partir de amanhã, na Casa do Saber do Itaim. E no mesmo lugar, na Livraria da Vila, Fernanda Carlos Borges lança o livro Torres em Transe.

Ciro Lilla convida para jantar em torno de Aurelio Montes – que lança seus vinhos produzidos na Califórnia. Segunda, no Arturito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acontece, hoje, a festa do Planeta Casa. No MuBE.

Olafur Eliasson abre individual amanhã. Na Pinacoteca.

As floriculturas de São Paulo esperam aumento mínimo de 40% na venda de flores hoje. Juram que o Dia da Secretária é melhor que o das Mães.