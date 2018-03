Começou bem a nova vida de Kassab à frente do PSD. A primeira reunião da executiva do partido ocorreu ontem, às 9h. Em pleno expediente da Prefeitura.

Hugo França abre, dia 5, individual na galeria R 20th Century, em Nova York.

Cláudio Zoli sobe ao palco do Passatempo, Dia 6.

Começa amanhã a temporada de alcachofra no restaurante Le Marais Bistrot.

Paula Lima fará pocket-show de seu novo CD, Outro Esquema. Dia 5, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Fábio Lepique, cotado para ser coordenador do comitê paulista da Copa, estreou blog e no Facebook ontem. Mudou foto no Twitter exibindo colete azul marinho herdado do avô. Que jura, de pés juntos, ser à prova de balas.