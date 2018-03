Cristiana Arcangeli se aliou a João Benet, do restaurante Reis Magos, em Angra, para explorar o local durante o verão. O start será dado com a festa de réveillon.



O Antiquarius foi parar na “glosa” do governo de Portugal. Uma empresa pública é investigada porque gastou mais de 64 mil em restaurantes de luxo. Parte disso, na casa paulista.



Efeitos da crise no mercado de luxo. A Chanel ajustou em 20% o preço de suas bolsas. Por aqui, a marca não sofreu reajuste. Por enquanto.



Steven Soderbergh, de Che, se prepara para produzir outro filme sobre a revolução cubana. O longa Making Jack Falcone vai contar a vida de agente do FBI cubano-americano.



De olho em 2010, Jorge Takla deve trazer para o Brasil a montagem do musical O Rei e Eu – clássico de Rodgers e Hammerstein. E para 2009? O diretor avisa que só vai interromper seu ano sabático para escolher os mais de 60 atores da nova produção.



Beto Pandiani lança-se ao mar, de novo, para concluir sua sexta viagem pelo mundo, a travessia do Pacífico. Ao lado de Igor Bely, ele está deixando Vanuatu, na Polinésia – conhecida como a terra do povo mais feliz do mundo – rumo à Nova Caledônia e norte da Austrália.



A MatosGrey levou o Grand Prix do Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Social com campanha para o Hospital de Câncer de Barretos.



A revista japonesa GA Houses fez edição especial com projetos de arquitetos brasileiros. Angelo Bucci, da SPBR, ganhou destaque especial: entrevista e projeto na capa.



Do blog de Carolina Dieckmann: “Eu simplesmente ADORO triângulos amorosos. Gosto de ver, imagina de fazer???”

