Com texto de Vik Muniz e ilustrações de Adriana Calcanhotto, o livro infantil Melchior, o Mais Melhor será lançado domingo. Na Cultura do Market Place.

A exposição Reinvention of the Modern trará 14 obras de Sergio Camargo. Raquel Arnaud estará presente. Terça, na galeria Gagosian, em Paris.

Immaculée Ilibagiza, sobrevivente do genocídio de Ruanda, em 1994, estará em SP no dia 11. Funcionária da ONU, palestrará sobre superação. No Tuca.

Guido Mantega, Gilmar Mendes, José Gomes Temporão e José Sergio Gabrielli embarcam, em outubro, para Kiel, na Alemanha. Vão participar do Global Economic Symposium, a convite da FGV.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renata Frisson, a Mulher Melão, sai na edição especial da Playboy. Vestida… com tanga de cristais Swarovski.