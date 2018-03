A Pinacoteca está buscando, por todo o Brasil, obras de Eliseu Visconti – pintor brasileiro nascido na Itália. Quer incluí-las na mostra programada pelo museu para dezembro, idealizada como parte das comemorações do Ano da Itália no Brasil. Marcelo Araújo acredita que algumas delas estão em coleções particulares.

A Hermès promove exibição de documentário sobre a produção da marca. Para convidados, hoje, no Cinemark Cidade Jardim.

Ester Grinspum abre mostra individual, hoje, no Instituto Tomie Ohtake.

Liliana Porter inaugura exposição individual. Hoje, na galeria Luciana Brito.

Acontece, hoje, o Prêmio Master Imobiliário 2011. No Clube Monte Líbano.

FHC participa de debate, hoje. Na Cinemateca, promovido pelo Centro Ruth Cardoso.

Roberto Justus é o novo integrante do Hall da Confiança, espaço reservado às personalidades que foram eleitas, por três vezes consecutivas, como as mais confiáveis do Brasil. Na pesquisa Marcas de Confiança, parceria da revista Seleções com o Ibope.