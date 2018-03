A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira homenageia Lourenço Chohfi. Amanhã, no Clube Sírio.

A Bolsa de Arte promove leilão. Quinta, em seu espaço nos Jardins.

Nelson Câmara autografa A Camélia Branca. Hoje, na Saraiva do Pátio Paulista.

A CBL lança a Bienal do Livro 2012. Hoje, só para editores, no Rosa Rosarum.

Franco Bianchi, da Haworth, participa de encontro com arquitetos no showroom da marca. Hoje, em Pinheiros.

Ary Oswaldo Mattos Filho fará a abertura do Prêmio Mendes Júnior de Monografias Jurídicas. Quinta-feira, no Leopolldo do Itaim.

A Galeria Ouro Velho inaugura, em outubro, mercado de pulgas dominical. Nos moldes da “feirinha do Masp”.