Miriam Belchior estará em SP, segunda. Debaterá, com empresários do Lide, a infraestrutura dos próximos grandes eventos esportivos no País.

Ricardo Tripoli, pré-candidato à Prefeitura de SP, autografa A Ousadia que Deu Certo. Hoje, na Cultura da Paulista.

Alex Flemming abre a mostra Fotografias. Hoje, na Galeria Penteado.

José Bechara inaugura a individual Líquido do Metal. Hoje, na Galeria Marilia Razuk.

Fabio Góes faz show, hoje, no Teatro da Vila.

É hoje a pré-estreia de Varekai, do Cirque du Soleil. Depois, tem festa para VIPs no parque Villa-Lobos.

Interinas: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.