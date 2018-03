A Europalia, festival de artes que acontece em outubro, na Bélgica, homenageará o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha. Destaque? Seu mais novo projeto, o Cais das Artes, espaço cultural a ser inaugurado em Vitória, em 2012.

Anderson Bueno assina visagismo e maquiagem da ópera Rigoletto. Segunda, no Municipal de São Paulo.

Ana Hara abre seu espaço cultural, com exposição de Nino Ferraz. Segunda-feira, nos Jardins.

Dilma Rousseff participa, quarta-feira, de seminário em Brasília. Assunto: o modelo de compras governamentais na área de educação (FNDE). Também presentes, Miriam Belchior e Fernando Haddad.

Entre os eventos do Fashion’s Night Out, Camila do Rio organiza workshop de drinks tropicais e Roberta Martins desfila de biquíni para a SUB. Tudo segunda, nos corredores do Shopping Cidade Jardim.

Em comemoração ao Festival do Meio do Outono na China, a TAM oferece segunda aos agentes de viagem Bolinhos da Lua, doce típico oriental.

Interinos: Débora Bergamasco, Marilia Neustein

e Paula Bonelli.