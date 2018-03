Esteban Feune de Colombi abre a exposição fotográfica Americanizado, sobre sua road trip pelos Estados Unidos. Amanhã, na Loja & Galeria do Bispo.

Maria Fernanda Candido e Celso Loducca conversam com Marília Gabriela, Serginho Groisman, Ronnie Von e Ricardo Kotscho, no curso Grandes Entrevistadores na Casa do Saber. A partir de hoje.

A Mostra 3M de Arte Digital, com curadoria de Julius Wiedemann, começa hoje. No Memorial da América Latina.

Ruth Slinger inaugura exposição hoje no MIS.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mostra Retratos Calados, de Pablo Di Giulio, abre segunda. Na Mônica Filgueiras.