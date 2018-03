A RedeTV! promete recorrer da decisão da justiça, que condenou a emissora a pagar R$ 100 mil a Preta Gil, por ter sido chamada de gorda no programa Pânico. O canal não pode nem mais citar o nome da filha de Gil.



Sérgio Valente, da DM9DDB, foi eleito o publicitário do ano pelo prêmio Colunistas.



Sala do Presidente à Beira de um Ataque de Nervos é o nome do ambiente que o arquiteto Fernando Brandão criou para o Casa Office. No Jockey Club.



Dobraduras de Tagnini vão ocupar os salões da Arte Aplicada, de Sabina de Libman, a partir de hoje.



Sempre o bardo. Em três livros, a Agir relança o teatro completo de Shakespeare.



Até mesmo Bond, James Bond, pode surfar na “Obamania”. Entusiasmada com a vitória do democrata, a produtora de 007, Barbara Broccoli, disse à revista alemã Stern que “definitivamente” pode haver uma versão negra do agente. Já um Bond homossexual é mais complicado, devido “ao seu jeito mulherengo”.

