Os argentinos do Fuerzabruta – que ao que parece não estão com pressa nenhuma de ir embora – fazem hoje sessões especiais para 1.125 jovens e crianças carentes de São Paulo. A experiência terá repeteco na semana que vem.



Sabrina Sato tentou, mas não conseguiu soltar seu inglês na versão No Woman no Cry, durante show de Gilberto Gil. Será que faltou nas aulas para reforçar o tempo na academia?



O grupo de Deborah Col-ker fará uma participação especial no Grammy Latino, que será realizado, pela primeira vez, no Brasil. Dia 13, no Auditório Ibirapuera.



Obra de Rosangela Rennó foi arrematada pelo leiloeiro Aloisio Cravo e mais sete colecionadores, em pregão comandado pelo próprio. A peça será doada à Pinacoteca onde o leilão foi realizado.



Direto do Rio de Janeiro, Adriane Galisteu se prepara para entrar em cena, a partir do ano que vem. Na Globo? Não, no teatro. Em peça a ser dirigida por Otávio Muller.



Padre Marcelo Rossi confirmou. Vai participar do DVD em homenagem aos 50 anos de carreira de Agnaldo Rayol. Também não está descartada a participação de Roberto Justus, fazendo um dueto com o cantor.



Enquanto seu futuro é discutido por aqui, o secretário Walter Feldman tirou férias. Foi para o… Japão

