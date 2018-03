As 73 esculturas de Degas, pertencentes ao acervo do Masp, levaram público recorde à abertura de exposição no Museu de Belas Artes de Santiago, no Chile. A mostra recebeu 4.300 visitantes no sábado e domingo, recorde da casa nos últimos três anos em um final de semana.

Paulo Markun lança segunda o site Brado Retumbante, sobre a história das Diretas Já. No MIS.

Roberto Livianu ministra hoje a aula Controle da Corrupção. Na Faculdade de Direito da USP.

Maria Cecília Naclério Homem lança o livro Higienópolis – Grandeza de um Bairro Paulistano. Amanhã, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.

É hoje a festa em homenagem ao centenário de Carybé. No Espaço JRJ.

Interinos: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.