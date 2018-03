A crise bateu às portas da Casa do Saber. No bom sentido. Em quatro encontros, Jairo Saddi, John Welch, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé vão abordar o assunto. A partir do próximo dia 26.



Com sustentabilidade como tema, arquitetos como Haroldo de Barros, Frederico Moran, Camila Matarazzo e Rosa May Sampaio participam da CAD, em SP.



O chef Eric Thomas comemora os dez anos de seu restaurante Tranta com abertura de sistema de franquias.



O AfroReggae divide nesta quinta a cena com as modelos de Carlos Miele no Rio Summer.



Organizado por Daniela Franco e Vera Ermírio de Moraes, amanhã e sábado, terá festa beneficente na Mammy Gestante. Em prol do Amparo Maternal.



Depois de ver o site do DEM lotado com imagens de Barack Obama, gaiato petista saiu-se com esta: “Quem foi que disse que Kassab é a última grande esperança dos Democratas?”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.