A Fundação CSN entrou de cabeça no mundo dos documentários. E lançou edital para produção do gênero. O Programa Histórias que Ficam vai selecionar quatro projetos e conta com a consultoria de documentaristas, como Eduardo Coutinho.

Cristiane Torloni será homenageada, terça, no Festival Santista de Curtas Metragens. Receberá o troféu Lilian Lemmertz.

D. Paulo Evaristo Arns completa 90 anos dia 14. Reunirá amigos em Taboão da Serra, onde mora, para celebrar missa especial. No sábado, 17, plantará árvore no Largo São Francisco, dará uma bênção e receberá cumprimentos.

Para honrar o espírito do Fashion’s Night Out, a região da Oscar Freire capricha: malabaristas, mágicos, caricaturistas e músicos vão interagir com Paola de Orleans e Bragança. A moça armará seu lounge de DJ no meio da rua. As lojas ficarão abertas até meia-noite. Segunda.

Jô de Araújo lança o livro Cidadania e Poder. Segunda, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.