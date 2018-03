Cinco estudantes brasileiros foram para Cracóvia disputar a Olimpíada Internacional de Astronomia e Física. Quatro de São Paulo, um do Amazonas.

Ronaldo e Marcus Buaiz, da 9ine, levaram Anderson Silva para almoçar, anteontem, no Rodeio do Iguatemi. Com publicitários.

Maria Fernanda Cândido será mestre de cerimônias do Prêmio Master Imobiliário. O evento abre o calendário Momento Itália-Brasil. Dia 21, no Monte Líbano.

Acontece sábado, no Sonique, a festa Cabaret.

Cláudia Proushan pilota noite de autógrafos de seu livro Luzes da Galileia. Segunda, na Livraria da Vila da Lorena.

Cerca de 60 mil jovens devem se reunir no Campo de Marte para o Bote Fé. O evento, da Arquidiocese, terá transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Dia 18.

Gabriel Weimann, Raul Jungmann e Heni Oze Cukier debatem o 11 de Setembro. Domingo, na Hebraica.

Carol Bezerra realiza mais uma edição do Sarambá, com participação especial do cantor Jairzinho. Quinta, no Estúdio Emme.