Abre hoje, na Pinacoteca, a exposição As Aventuras da Linha, de Saul Steinberg.

Márcio Garcia e Rodrigo Lombardi desfilam, respectivamente, para as grifes PUC e Hering Kids. No fim de semana do Fashion Week Kids.

Marta Suplicy pilota almoço em sua casa para Sylvain Itte, cônsul-geral da França em São Paulo, e para os palestrantes do Seminário Brasil Metropolitano. Amanhã.

A exposição de Franz Weissmann, comemorativa do centenário de nascimento do artista, acontece terça. Na Pinakotheke Cultural, no Rio.

O livro João Carlos Martins será lançado segunda. Com direito a apresentação do maestro e sua Orquestra Filarmônica Bachiana no Teatro Eva Herz. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Bruno Assami, do Masp, recebe título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. Segunda, no consulado da França.

Phillip Glass se apresenta na Sala São Paulo, pela Sociedade de Cultura Artística. Dias 13 e 14.

Jovelino Mineiro pilota, dia 2, em Rancharia, seu tradicional leilão de gado.

O Colégio Madre Alix completa, hoje, 60 anos. Com encontro de ex-alunos.