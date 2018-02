Grupo de artistas que passaram pelo cinquentão Arena solicitou, à Funarte e ao MinC, a mudança do nome da casa para Teatro Arena José Renato. Homenageando seu idealizador e fundador.

Anderson AC estreia mostra hoje na galeria SOSO.

Fechando a temporada, Ross One comanda as carrapetas amanhã na Mokaï de Campos do Jordão.

Alex Ross abre ciclo de conferências em comemoração aos 25 anos da Cia. das Letras. Dia 4, na Sala SP.

Ainda estão abertas as inscrições para ver o Dalai Lama em São Paulo, em setembro. Pelo site www.dalailama.org.br.

O Prêmio São Paulo de Literatura acontece, segunda, no Museu da Língua Portuguesa.

A galeria Gravura Brasileira abre mostra do coletivo BerlinxSaoPauloxOaxacaxCariri. Dia 9.

Horas depois de ser bombardeado por perguntas sobre corruypção na Fifa, Joseph Blatter e o secretário-geral, Jérome Valcke, deixaram, à francesa, o hotel Windsor, anteontem, em Copacabana. Consta que para procurar uma churrascaria em Ipanema.