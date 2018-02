A Faap prepara tributo a Arcângelo Ianelli, a partir do dia 13. São 43 obras, da década de 40 até 2003.

Helena Lunardelli está dando consultoria de florismo para a nova série Oscar Freire 279. do Multishow. Prevista para estrear em agosto.

Vem aí mais um evento Paladar – Cozinha do Brasil. Abre amanhã, com coquetel, no Grand Hyatt.

O novo garoto-propaganda do Burger King no Brasil é o carnívoro Anderson Silva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dom Odilo Scherer e Michel Schlesinger, rabino, debatem a relação da Igreja Católica com a comunidade judaica. Amanhã, na Hebraica.

Marcelo Bratke quase não ganha o Brazilian International Press Award. O pianista deletou uma série de e-mails dos organizadores. “Pensei que fossem spams”, conta.