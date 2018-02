Emanoel Araújo é o artista homenageado na 1ª edição do Contemporânea Art Paraty. Serão abertas 15 exposições de arte com direito a palestras pela cidade. A partir do dia 29.

José Pastore autografa o livro Trabalho para Ex-Infratores. Dia 3, na Saraiva do Shopping Higienópolis.

José Ruy Gandra lança o livro Coração de Pai – Histórias Sobre a Arte de Criar Filhos. Dia 8, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

O Clube Quinta da Baroneza promove concurso hípico. No próximo sábado.

A Maison du Luxe promove palestra com Stéphane Marcault sobre O Luxo e o Chic à francesa. Dia 6, na Aliança Francesa dos Jardins.

A exposição de capas históricas do Jornal da Tarde abre hoje no Armazém Piola.

A exposição Warhol TV, com curadoria de Judith Benhamou-Huet, estreia no Sesc Pinheiros. Sexta. Promovida pela Oi Futuro.

A mostra Arpilleras começa dia 30. No Memorial da Resistência de São Paulo.

Emanuel Fernandes, secretário de Planejamento e comandante do Comitê Paulista da Copa, garante: não abandonará o barco para disputar a prefeitura de São José dos Campos.