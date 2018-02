Febre entre as famosas. A Sacca, nova bolsa da Miu Miu, é a preferida de Rihanna, Sienna Miller, Zoe Saldana e Keira Knightley.



Gerald Thomas lança o livro Nada Prova Nada no Sesc Vila Mariana. Amanhã.

A Galeria Estação abre mostra de Artur Pereira, G.T.O. e Jadir João Egídio. Terça.

Ciro Lilla recebe para degustação no Magari. Segunda.

A abertura do Festival Internacional de Animação do Brasil é terça. No Memorial da América Latina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leitora do Estado avisa: todo cuidado é pouco no km 236 da Rio-Santos, em Bertioga. À noite, assaltantes ficam à espreita das vítimas. Quando o carro diminui a marcha na lombada, eles anunciam o assalto!