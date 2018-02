Alckmin e a primeira-dama são convidados de honra de João Doria para jantar, amanhã, em sua casa em Campos do Jordão. É o presente do empresário para D. Lu, que completou 60 anos no dia 12.

Quatro PhDs da South China University of Technology vêm ver de perto a tecnologia da Suzano.

O Brazilian Film Festival of Miami, que começa dia 19, homenageará Arnaldo Jabor. Com exibição de seus filmes.

Regina Teixeira de Barros, curadora da Pinacoteca do Estado, embarca para a Europa em 9 de setembro. Acompanhará um grupo ávido por conhecimento. No roteiro, as bienais de Veneza e Istambul. A trip faz parte do Programa de Amigos da Pinacoteca.

Edith Roy, badalada estilista francesa de lingerie, desembarca no Rio no fim de setembro. Ainda está escolhendo em qual hotel de luxo apresentará seu desfile Secrets of Night.

Os EUA congelaram os salários do funcionalismo público no ano passado. Isto é, triplicou o número de pedidos de visto no consulado americano no Brasil, mas o pessoal recebe mesmo o… mesmo.