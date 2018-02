Ana Paula Padrão convidou e Dan Abrams aceitou. Participa da Conferência Internacional Tempo de Mulher, em agosto. Pretende explicar por que as mulheres são mais bem-sucedidas que os homens. E, importante: onde.

São Paulo receberá o Dalai Lama entre 15 e 17 de setembro. Evento da Associação Palas Athena.

Em funcionamento desde quinta, o Via Rápida Emprego, do governo de SP, registrou… 12.500 inscrições.

A Praça de Milão, vizinha ao Ibirapuera, parecia ontem área desmatada. Troncos de eucaliptos caídos, lenha empilhada e clarões entre as árvores. A Secretaria do Verde diz que se trata de “remoção de exemplares” com risco iminente de queda.

Para lembrar: errar é o Mano e é Elano que se aprende.