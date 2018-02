Pioneiro entre os fundos sustentáveis na América Latina, o Fundo Ethical escolheu seu novo presidente do conselho: Fábio Barbosa.

Finalizadas as negociações da DPZ com a Publicis, Roberto Duailibi sai de cena por alguns dias. Internou-se ontem no Sírio-Libanês para cirurgia de hérnia.

Joana Mariani, que apresenta seu curta O Cavalo hoje em Paulínia, prepara o primeiro documentário. Marias vai retratar a história da Virgem.

Floriano Pesaro foi eleito representante dos parlamentares judeus da América Latina no World Jewish Congress, em Jerusalém.

A AlmapBBDO comemora seus prêmios em Cannes quinta-feira, no Jóquei.

Russian Ice Stars apresenta o espetáculo A Bela e a Fera. Dia 20, no Via Funchal.

Oskar Metsavaht teve seu perfil publicado no jornal de negócios francês La Tribune no final da semana passada.

Vai dar samba. A Bombril decidiu patrocinar a Vai-Vai.