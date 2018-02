Suspense. A Alfaguara, da Objetiva, mais a revista inglesa Granta, anunciam hoje na Flip uma parceria que leva a literatura brasileira para além das nossas fronteiras.

Ricardo Viveiros autografa Um olhar sobre São Paulo. Hoje, no Museu da Casa Brasileira.

Arnaldo Cohen apresenta recital de piano. Hoje, na Sala São Paulo.

Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, faz via-sacra entre parlamentares para aprovar o projeto da Comissão da Verdade. Almoçou ontem com a bancada do PCdoB, já falou com direção nacional do PDT e mira agora em Marco Maia.