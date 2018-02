Shuki Weiss, produtor do show de Roberto Carlos em Jerusalém, desembarca em Sampa no fim de semana. Vem para acertar detalhes sobre a construção do cenário e da gravação do especial da Globo.

Philip Larratt-Smith, Eliane Robert Moraes e Cecilia Almeida Salles participam de debate em torno da mostra de Louise Bourgeois que será aberta amanhã. No Instituto Tomie Ohtake, na sexta.

Com palestra de Kusum Modak, mestra indiana, Alda Martinelli lança o livro Yoga Massagem Ayrvédica . Amanhã, na Livraria da Vila da Fradique.

A exposição Coisa Livre de Coisa, de Claudio Cretti, tem abertura hoje. Na Galeria Marilia Razuk.

Ana Maria Machado e Bartolomeu Campos de Queirós participam amanhã da Flip. Mais precisamente, na Casa da Cultura.

O ex-Laurent e ex-Fasano, o chef Airys Kury resolveu inovar. No lugar de um restaurante aberto, ele recebe clientes na sua própria casa em Pinheiros. Nome? Chez Airys.



A mostra de Caravaggio trará para SP oito das 40 obras do renascentista. Além das relíquias, obras dos discípulos contemporâneos. Ano que vem, no Masp.