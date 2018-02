Kaká, Muricy Ramalho e Faustão provocaram curiosidade ontem durante almoço no Rodeio do Iguatemi. Que será que conversavam tanto?

Em plena Flip, Eduardo Muylaert expõe nova série de fotos. Sexta, na Galeria Zoom de Paraty.

Fabiana Justus arma hoje o primeiro desfile da sua Pop Up Store no Fashion Day In, no MuBE. Também por lá Stella Jacintho e Luciana Faria exibem coleção da Thelure.

Abre hoje, na Pinacoteca, mostra de Arcangelo Ianelli.

Observação de um leitor atento. Na busca pela paz, Casino e Pão de Açúcar contrataram dois advogados criminalistas para atuar em uma briga societária: Márcio Thomaz Bastos e José Carlos Dias.