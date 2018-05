Ana de Hollanda anuncia, semana que vem, parceria do MinC com a Petrobrás. Distribuirão R$ 14, 5 milhões, dos quais R$4,5 milhões serão destinados a projetos culturais da Funarte e R$2 milhões à recuperação do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.

Alexandra Von Furstenberg abriu ontem a loja Jo De Mer, marca da brasileira Amália Spinardi, com almoço em Beverly Hills.

Thomas Shannon, embaixador americano no Brasil, lidera recepção para comemorar antecipadamente o Dia da Independência dos EUA. Hoje, na Amcham.

Cecilia Panipucci abre exposição hoje. No Mercado de Arte e Moda, em Pinheiros.

O Teatro Viradalata estreia hoje com espetáculo Mamy. Em Perdizes.

O May Help Dinner, jantar em prol das Casas do Amparo, acontece hoje, no Hyatt. Com apoio da BMW.

Luis Alvaro, do Santos, inova entre os cartolas. Mandou carta de solidariedade para Daniel Passarella, presidente do River Plate. Lamentou a queda do time para a 2ª divisão do futebol argentino.