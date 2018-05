Alfredo Sirkis autografa O Efeito Marina. Hoje, na Saraiva do Pátio Paulista.

Walkyria Passos Claro lança livro no dia em que completa 88 anos. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

O show em prol da Childhood Brasil, no Municipal do Rio, passa hoje no Multishow.

Parece que o governo suprimiu o ritual de baixar a bandeira do Brasil ante a ausência da presidente no Palácio do Planalto. Na segunda e terça-feira, mesmo com Dilma fora de Brasília, a bandeira continuava lá… no alto.