O Itaú Cultural dá início, nesta terça, à 6ª edição do Próximo Ato – Encontro Internacional de Teatro Contemporâneo. Destaques para os participantes internacionais como o grupo inglês Kneehigh Theatre e a apresentação da peça Lola, da espanhola Marta Galán.



Também na terça, o compositor Antonio Villeroy se apresenta no Tom Jazz.



A artista plástica Tatiana Camargo Aranha abre exposição, nesta terça, no Atelier Helena Lunardelli.



Ele é um galã da velha guarda, romântico no último, que está comemorando 40 anos de carreira. Quem mesmo? Julio Iglesias, que está em São Paulo para duas apresentações, nestas terça e quarta, no Via Funchal. No domingo, quem ocupa a casa é o grupo Maroon 5.



Cinema com gostinho de drink especial… Rubens Ewald Filho e Nilu Lebert se juntaram para aliar histórias da sétima arte a receitas de drinques badalados. O resultado foi o livro Bebendo Estrelas – Histórias e Receitas, que será lançado, quarta-feira, no Pandoro.



Ela é a nova voz da MPB moderninha. Barbara Eugenia sobe ao palco do Studio SP, quarta-feira, com convidados especiais: Tatá Aeroplano e Guilherme Guizado.



A pintora Marysia Portinari é tema do livro Marysia Portinari – A Invenção da Memória, de Jacob Klintowitz , com lançamento, quinta, no MuBE. O livro traz também manuscritos de Carlos Drummond de Andrade, Cândido Portinari, Manuel Bandeira, entre outros.



A velha guarda do choro é o personagem principal do show que acontece, sábado e domingo, no Teatro Fecap. Nailor Proveta fez a seleção de quem não é ruim da cabeça e nem doente do pé, para homenagear os grandes mestres.



É com dois modelitos de Fause Haten que a harpista Cristina Braga sobe ao palco do Auditório Ibirapuera. No próximo fim de semana.



Já em ritmo de fim de ano, a cantora australiana Kylie Minogue chega ao Brasil para uma apresentação única, sábado, no Credicard Hall.



O CPT, coordenado por Antunes Filho, estréia sábado mais um Prêt-à-Porter. Com Arieta Corrêa e Marcelo Szpektor.



Ilustradores da Valônia e de Bruxelas: Panorama & Carnaval é a mostra que abre no domingo, no Museu de Arte Brasileira da Faap. Reúne uma série de trabalhos de ilustradores de livros infanto-juvenis dessa região belga.

