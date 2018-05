Fernando Pimentel se reúne com os empresários quinta. Quem organiza é Manuel Tavares de Almeida, da Câmara Portuguesa.

Histórias colecionadas nos dez anos do hotel Emiliano foram reunidas em livro. Lançamento quinta, na Cultura do Conjunto Nacional.

A São Paulo Companhia de Dança se apresenta no Teatro Municipal. Dias 21 e 22 de julho.

Danilo Gentili estreia seu programa Agora é tarde. Quarta, na Band.

No embalo da Copa e da Olimpíada, Carlos Miguel Aidar coordena o primeiro curso de Direito Desportivo da FGV. Inscrições até dia 8.

De Dentro Para Fora/De Fora Para Dentro, premiada exposição de grafites acolhida pelo MASP em 2010, ganhará este ano versão internacional. O museu vai expor arte urbana de seis artistas europeus e americanos.

Jô Soares deu show no bar The Orleans, na Vila Madalena. Na plateia para assistir a banda do Derico, seu colaborador, o apresentador cantou várias versões melódicas para o mesmo verso: “Tire seu dedinho bem depressa do meu c*/Porque ele está doendo para chuchu”.