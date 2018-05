Em meio a retomada da briga do “dossiê dos aloprados”, Aloizio Mercadante abre o Brasil em Código, conferência sobre automação e logística no País. No Hyatt, dia 29.

A peça Cruel, com Reynaldo Gianecchini, tem pré-estreia amanhã. No Teatro Faap.

Frequentadores do Parque Água Branca se reúnem hoje para programar grande protesto contra obras no espaço.

Quim Alcantara abre mostra na Mercearia São Roque do Jardim Europa. Segunda.

Floriano Pesaro participa do Encontro Internacional de Parlamentares Judeus. Segunda, em Jerusalém.

O Planalto justifica a ausência de Lula entre os ex-presidentes no site oficial. Seu nome só será incluído depois da digitalização dos discursos e fotos. Ainda sem prazo para terminar.