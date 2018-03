Entre os vinhos que irão harmonizar o Jantar do Século, comandado por Ferran Adrià, segunda, um Valpolicella Classico Superiore 2000 Quintarelli, da Mistral. E um Clos du Clocher 2003 Jean Baptiste Audy, da Expand. Rose Setúbal está entre os 80 que contribuirão com R$ 5 mil pelo jantar beneficente.



Freqüentadora de Interlagos desde o berçário, Fafá de Belém se prepara para brilhar na corrida de domingo. Como? Cantando o Hino Nacional, claro.



Parceria entre consagrados artistas contemporâneos e a ACTC – que atende crianças cardíacas – resultou no Bordando com Arte. Adriana Varejão, Dora Longo Bahia e Vik Muniz, entre outros, criaram imagens a serem bordadas pelas mães das crianças atendidas. Exposição, hoje e amanhã, e leilão na segunda. Na Pinacoteca.



Faça sol ou chuva, o Parque Villa-Lobos será palco, amanhã, de encontro do Paralamas do Sucesso, Frejat, Daniela Mercury, Roberta Sá, Paula Lima, Nando Reis e Ana Cañas. Em evento, grátis, da Telefônica.



Dorian Gray, Macabéa e Capitu desfilando na Avenida Paulista? Não exatamente. Alunos da FMU mostram suas criações, a partir de personagens de livros famosos, em performance, quinta. Na abertura da 5ª Semana de Moda e Cultura, da Livraria Cultura.



Tem gaiato preocupado com o futuro dos nomes das ruas da cidade, temendo sugestões do pagodeiro eleito Netinho de Paula. “Imagine-se parando na esquina da rua Belo com Alexandre Pires…”.

