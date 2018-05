Jô Soares recebe título de professor Honoris Causa do Centro Universitário Belas Artes. Amanhã, na sede em SP.

Fausto De Sanctis faz palestra em Lima, no evento organizado pelo Departamento de Justiça dos EUA, de 21 a 23. Fala sobre crimes financeiros.

A Aberje lança hoje o livro Comunicação Interna – A Força das Empresas, com artigo de Samuel de Almeida Lima, da Votorantim. Na Livraria da Vila dos Jardins.

Pilotado por Fernanda Suplicy, acontece hoje o Wedding Awards, prêmio do segmento de casamento. No Skye.



João J. Spinelli autografa Graffiti, sobre a obra de Alex Vallauri. Amanhã, na Cultura do Conjunto Nacional.

E não é que Bill Clinton acabou usando o sax disponibilizado pelo Hotel Fasano, semana passada? Tocou dentro do próprio quarto…