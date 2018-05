Rubens Barbosa foi o que mais recebeu atenção de Bill Clinton no jantar da Hebraica, anteontem. Conversaram por cerca de cinco minutos.

Lucinha Araújo lança o livro O Tempo Não Para, Viva Cazuza, no dia 7. Em prol da Sociedade Viva Cazuza. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Hoje tem coquetel para convidados do novo Porto Rubaiyat. Com Carlos Iglesias homenageando o chef Jesús Ramiro, importado da Espanha para liderar a cozinha do restaurante.

Suely Caldas, colunista do Estadão, recebe medalha da Câmara Municipal carioca, dia 8. Por iniciativa da vereadora Andrea Gouvêa Vieira.

A Fundação Conrado Wessel distribui seus prêmios deste ano no dia 13. Em seguida, Moisés Cunha, violinista, e Ney Fialkow, pianista, vão tocar para os convidados. Tudo na Sala São Paulo.

Renata Cruz é a responsável pelo novo restaurante Amici no Itaim Bibi.

Pelo menos 50 homens integraram o esquema de segurança de Clinton no jantar da comunidade judaica. Nossa!