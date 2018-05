A Vale é hoje a única representante do Brasil em fórum sobre sustentabilidade em Aspen. No evento promovido pelo Instituto Aspen e pela revista National Geographic.

Beny Schmidt, um dos maiores especialistas em neuromuscular, lança seu livro. Nada sobre medicina e sim Cartas e Versos para a Mulher Amada. Amanhã, na Cultura do Conjunto Nacional.

O novo show do Tom Cavalcante estreia hoje. No Citibank Hall.

Giuliana Romanno e Fabiana Delfim abrem nova loja. Dia 7, nos Jardins.

Será lançada, amanhã, a série de documentários a Era Vargas. Com debate entre Paulo Sérgio Pinheiro e Eduardo Escorel. Na FNAC da Paulista.

A Traffic lança livro sobre a trajetória Waldemar de Oliveira Verdi. Dia 6, no Leopolldo Faria Lima.

Liz Neal abre individual hoje. Na Galeria Thomas Cohn.

A série Extinções, maior audiência da TV francesa no último verão, vai ao ar na TV Brasil a partir do dia 8.



Frejat está com o coração apertado. Seu filho de 14 anos esqueceu a guitarra em um táxi, no Rio. Oferece gratificação para quem achar o instrumento comprado pelo garoto com seu próprio dinheiro.